В этих случаях инвалидность назначается бессрочно

В соответствии с критериями определения инвалидности, утвержденными постановлением Кабинета министров, в ряде случаев инвалидность назначается бессрочно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом в эфире программы "Sosial saat" на DOST TV сообщил заместитель директора департамента Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Илькин Юсифов.

По его словам, при необратимых процессах, а также в случаях определенных анатомических или психических нарушений инвалидность назначается сразу бессрочно. Согласно критериям, утвержденным указанным постановлением, бессрочная инвалидность предусмотрена примерно в 300 случаях.

Кроме того, в соответствии с Правилами оценки инвалидности, если нарушение функций организма определяется в диапазоне 81-100% (I степень) на протяжении 4 лет подряд, 61-80% (II степень) - в течение 10 лет подряд, а 31-60% (III степень) - в течение 15 лет подряд, то при следующей оценке инвалидность устанавливается бессрочно.

Также, согласно законодательству, бессрочная инвалидность назначается лицам, имеющим право на получение социальных выплат в связи с достижением пенсионного возраста.