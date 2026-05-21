Ичеришехер и средневековое градостроительство Азербайджана

В Бакинском доме фотографии состоялся научно-практический семинар "Средневековая городская архитектура и Ичеришехер". Как сообщили Day.Az в пресс-службе Управления заповедника "Ичеришехер", мероприятие прошло в рамках 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию совместно с Программой ООН по населенным пунктам и Азербайджанской кампанией по градостроительству (AUC).

Семинар был посвящён исследованию градостроительных традиций средневекового Азербайджана, вопросам сохранения исторического наследия и современным методам его презентации. В центре обсуждения оказался монументальный Комплекс Дворца Ширваншахов - признанный шедевр средневекового зодчества и подлинная жемчужина Ичеришехер, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Итогом встречи стала выставка "Архитектурные памятники Азербайджана", подготовленная специально к семинару. В экспозицию вошли 20 миниатюр и анимаций об истории азербайджанского градостроительства, вызвавшие живой интерес участников. Все материалы предоставили графический и фотоотдел фонда Музейного центра "Ичеришехер".