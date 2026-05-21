В результате конфликтов, насилия и преследований около 117 миллионов человек в мире стали вынужденными переселенцами, а катастрофы, вызванные климатическими изменениями, еще больше усугубляют этот риск. Однако для многих людей жизнь во временном убежище превращается в состояние длительной неопределенности, не позволяющее восстановить нормальную жизнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил экс-президент Республики Ирак Бархам Салех в своем выступлении на тему "Вопрос жилья в центре процессов посткризисного восстановления и реконструкции" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что опыт, наблюдаемый в различных регионах мира - в Чаде, Бразилии, Иордании, Колумбии, Турции и Сирии, - подтверждает одну истину: процесс восстановления начинается с создания безопасного пространства, где люди могут жить.

"В то же время принимающие общины также проявляют огромную солидарность. Даже обладая ограниченными ресурсами, они делятся своими домами, землями и услугами с вынужденными переселенцами", - подчеркнул он.

По словам Б. Салеха, стремительный рост числа вынужденных переселенцев требует новых подходов. По мере того как города и поселки принимают все больше переселенцев, возрастает нагрузка на жилищный фонд, инфраструктуру и социальную солидарность.

"При отсутствии адекватного обеспечения жильем процесс восстановления замедляется. Возможности людей для заработка остаются нестабильными, нарушается доступ к услугам образования и здравоохранения, а возможности самообеспечения становятся еще более затруднительными", - отметил он.

Бывший президент считает, что главным поворотным моментом в политике восстановления и реконструкции должно стать выведение права на адекватное жилье на центральный план.

"Понятие дома начинается не просто со строительства стен. Этот процесс начинается с доступа к использованию земли, обеспечения прав собственности и проживания, а также с документирования, которое позволяет людям жить с достоинством, работать и заново строить свою жизнь", - заявил он.

Б. Салех подчеркнул, что изменения в этом направлении уже начались. По его словам, Обязательство по населенным пунктам, выдвинутое в рамках Глобального форума по беженцам, поощряет подход к проблеме вынужденного переселения как к возможности для инклюзивного планирования, местного развития и общего процветания.

"Факты показывают, что когда беженцы имеют доступ к обеспечению жильем и свободе передвижения, они вносят важный вклад в экономическое и социальное развитие принимающих общин", - добавил он.

Экс-президент сообщил, что в ряде стран уже формируются успешные примеры. Об этом свидетельствуют трансформация лагерей в города в Кении и Эфиопии, применение инклюзивных подходов в Чаде и Мавритании, а также сильное муниципальное управление в различных городах Европы.

"Города - это не просто пространства, управляющие потоками переселенцев. Они являются центрами, где формируются защита, инклюзивность и устойчивые решения", - подчеркнул он.

Б. Салех отметил, что муниципалитеты не могут нести это бремя в одиночку. Для этого им необходимы четкие полномочия, механизмы устойчивого финансирования и тесное сотрудничество с правительствами, партнерами по развитию, частным сектором и местными общинами.

Завершая свое выступление, бывший президент призвал международное сообщество перейти от модели временного убежища к долгосрочным жилищным решениям.

"Мы должны перейти от краткосрочного реагирования к долгосрочным решениям, а от параллельных систем - к инклюзивным национальным рамкам.

Сейчас самое время действовать. Цель состоит не только в том, чтобы восстановить утерянное, но и в том, чтобы построить более сильные, инклюзивные и устойчивые общины для каждого", - заключил Б. Салех.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.