В Иране произошло землетрясение На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Согласно данным центра, землетрясение произошло на глубине 14 километров. Подземные толчки ощущались в некоторых районах провинции Хормозган.
