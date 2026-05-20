В Иране произошло землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным центра, землетрясение произошло на глубине 14 километров.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах провинции Хормозган.