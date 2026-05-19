Мексиканские СМИ широко осветили WUF13 в Баку и участие мэра Мехико

Проведение Всемирного форума урбанистики WUF13 в Баку оказалось в центре внимания мексиканских СМИ.

Как передает Day.Az, издания подробно освещают участие главы правительства Мехико Клары Бругады Молины, которая прибыла в Азербайджан вместе с представителями мексиканской делегации и представила видение будущего городского развития.

Главный акцент в публикациях сделан на том, что Мехико получил эстафету проведения следующего Всемирного форума урбанистики в 2028 году. На этом фоне визит Бругады в Баку рассматривается мексиканскими СМИ как важный международный этап для столицы Мексики, которая стремится закрепить за собой статус одного из центров глобальной городской повестки.

В материалах отмечается, что в ходе WUF13 Клара Бругада представила Мехико как город, продвигающий феминистский урбанизм, право на жилье, инклюзию, политику заботы и более активную роль местных властей в решении глобальных вызовов. Она призвала строить "заботящиеся города", способные защищать женщин, детей и группы, которые исторически сталкивались с исключением и неравенством.

Мексиканские СМИ подробно цитируют выступления Бругады, в которых она связывала климатический кризис, жилищную проблему, социальное неравенство и городскую исключенность. По ее словам, эти вызовы требуют комплексного подхода и глубокой трансформации городской политики. Особое внимание было уделено идее, что жилье должно рассматриваться как право, а города должны становиться пространствами безопасности, равенства и социальной справедливости.

Отдельное место в публикациях заняла тема феминистского урбанизма. На Ассамблее женщин Бругада говорила о необходимости учитывать повседневную жизнь женщин при проектировании городов, включая их маршруты, безопасность, время, затрачиваемое на работу по уходу, и доступ к общественным услугам. Она подчеркнула, что неоплачиваемый домашний труд, который десятилетиями оставался невидимым, должен быть признан важной частью городской и социальной политики.

Мексиканская пресса также обратила внимание на участие в форуме представителей правительства Мексики и Мехико, включая главу Секретариата аграрного, территориального и городского развития Эдну Вегу Рангель, секретаря по вопросам жилья Мехико Инти Муньоса и посла Мексики в Азербайджане Марию Викторию Ромеро Кабальеро. Их присутствие подчеркнуло высокий уровень интереса Мексики к бакинскому форуму и к международной дискуссии о будущем городов.

В ряде материалов также затрагивалась тема борьбы с джентрификацией и спекуляциями на рынке недвижимости. Представители Мехико заявляли в Баку, что жилье нельзя рассматривать исключительно как товар, а городская политика должна защищать жителей от вытеснения, роста арендной платы и утраты доступа к своим районам. Этот вопрос особенно актуален для мексиканской столицы на фоне подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Еще одним важным направлением стала идея международного муниципализма. Бругада заявила, что именно местные власти ежедневно сталкиваются с реальными проблемами людей - от транспорта и жилья до школ, медицинских центров, безопасности и общественных пространств. Поэтому, по ее словам, города должны активнее участвовать в формировании глобальной повестки, включая вопросы мира, устойчивого развития и защиты прав человека.

Широкое освещение WUF13 в мексиканских СМИ показывает, что форум в Баку стал для Мехико важной международной площадкой. С одной стороны, мексиканская столица представила собственный опыт и свои политические приоритеты. С другой стороны, именно в Азербайджане был обозначен переход к следующему этапу - подготовке Мехико к проведению Всемирного форума урбанистики в 2028 году.

Для Азербайджана такое внимание со стороны зарубежных СМИ также имеет значение. Публикации о визите Клары Бругады и работе WUF13 демонстрируют, что Баку стал местом обсуждения ключевых вопросов глобального городского развития. Форум подтвердил растущую роль азербайджанской столицы как международной площадки, где обсуждаются будущее городов, устойчивое развитие, жилье, инклюзия, безопасность и новые подходы к управлению мегаполисами.