В 10 провинциях Турции объявлен желтый уровень погодной опасности - ФОТО
Желтый уровень погодной опасности объявлен в десяти провинциях черноморского региона Турции из-за ожидаемых ливней с грозами.
Как передает Day.Az, с предупреждением выступило Главное управление метеорологии Турции.
Синоптики предупредили о риске наводнений, оползней и схода селевых потоков.
Ранее администрация провинции Самсун сообщила о 12 пострадавших, госпитализированных после наводнений.
Тем временем в провинции Кайсери сильные ливни затопили несколько центральных кварталов. Городская канализационная система не справилась с большим объемом воды, из-за чего некоторые перекрёстки оказались под водой, а движение транспорта было нарушено.
Кроме того, во многих районах Кайсери затопило подземные переходы.
Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность из-за угрозы внезапных наводнений.
