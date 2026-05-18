В 10 провинциях Турции объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в десяти провинциях черноморского региона Турции из-за ожидаемых ливней с грозами.

Как передает Day.Az, с предупреждением выступило Главное управление метеорологии Турции.

Синоптики предупредили о риске наводнений, оползней и схода селевых потоков.

Ранее администрация провинции Самсун сообщила о 12 пострадавших, госпитализированных после наводнений.

Тем временем в провинции Кайсери сильные ливни затопили несколько центральных кварталов. Городская канализационная система не справилась с большим объемом воды, из-за чего некоторые перекрёстки оказались под водой, а движение транспорта было нарушено.

Кроме того, во многих районах Кайсери затопило подземные переходы.

Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность из-за угрозы внезапных наводнений.