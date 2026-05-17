Египет намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере водоснабжения

Египет заинтересован в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в сферах водоснабжения, санитарии и жилищного строительства.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил директор Института городского обучения и исследований Министерства жилищно-коммунального хозяйства и городских сообществ Египта Тарек Эль-Шейх в кулуарах Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Он в первую очередь поздравил правительство Азербайджана с высоким уровнем организации форума, отметив, что предыдущий Всемирный форум городского развития в 2024 году прошел в Каире, а затем эстафета проведения мероприятия была передана Азербайджану.

"Я высоко оцениваю правительство Азербайджана и организации, принимающие форум, за его великолепную организацию. Разнообразие и качество представленных сессий особенно впечатляют", - подчеркнул он.

Египетский представитель отметил, что архитектура Баку, его историческое наследие и гостеприимство жителей произвели на него сильное впечатление. По его словам, в рамках форума представлены интересные практики в области городского моделирования, управления общественными пространствами, устойчивого транспорта и вовлечения молодежи в городские процессы.

Тарек Эль-Шейх добавил, что между Азербайджаном и Египтом уже существуют различные формы сотрудничества, и стороны намерены их дальнейшее расширение.

Он подчеркнул, что особый интерес представляет углубление технического обмена опытом в рамках сотрудничества Юг-Юг, особенно в сферах водоснабжения, санитарии и программы "жилье для всех".

"У Египта есть опыт на разных уровнях. Думаю, у Азербайджана также есть свои эффективные модели и успешные практики. Обмен знаниями и опытом может быть полезен обеим сторонам", - отметил представитель Египта.