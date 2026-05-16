Анаклаудия Россбах поблагодарила Азербайджан за превосходную подготовку к WUF13

Исполнительный директор Программы Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах поблагодарила Азербайджан за превосходную подготовку к Всемирному форуму городов (WUF13).

Как сообщает Day.Az, об этом она заявила в своем видеообращении.

"Хочу поблагодарить нашу принимающую сторону - Азербайджан - за превосходную работу по подготовке этой сессии форума. Также хочу поблагодарить сотни волонтеров, которые будут поддерживать форум на протяжении всей следующей недели. Давайте вместе формировать будущее наших городов! Добро пожаловать на WUF! Добро пожаловать в Баку!", - сказала Россбах.

Напомним, что 17 мая в Баку стартует 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) - одной из ведущих мировых платформ по вопросам градостроительства. Форум совместно организован Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Сессия, которая завершится 22 мая, посвящена теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты". WUF13 является одной из крупнейших международных площадок, где обсуждаются не только вопросы урбанистики и архитектуры, но и глобальные вызовы социального развития, экономических изменений, климатической повестки и качества жизни.