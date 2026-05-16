Гороскоп на 16 мая

Сегодня по гороскопу день, когда неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Обычно бывает наоборот, и непродуманные действия куда чаще приводят к ошибкам, чем к достижению поставленных целей. Однако в этот день звезды наделяют такими качествами, как острый ум, железная хватка и невероятно мощная интуиция, которой вполне можно доверять. Так что если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня девизом жизни Овна станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Овен не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Овна достаточно просто ему не мешать. Все остальное Овен сделает сам, добившись неплохих результатов.

Телец

Сегодня секрет успеха Тельца кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Тельца к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Телец сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Телец сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.

Близнецы

Сегодня Близнецам могут поручить дела, с которыми они боятся не справиться. Возможно, они считают, что обладают недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Близнецам набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Рак

Сегодня энтузиазма Раку не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Рака или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Рака сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Лев

Сегодня главной движущей силой Льва станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами - ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Льва в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. Вот только не стоит ожидать, что окружающие отнесутся к продвижению Льва благосклонно - скорее всего его амбиции будут вызывать ревность или даже зависть. Ну и ладно...

Дева

Сегодня Дева будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Деве встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что она способна сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Девы найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ей как никогда.

Весы

Сегодня от Весов потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Весы не сумеют проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят их на второй план, присвоив себе их идеи и заслуги. Так что другого варианта у Весов сегодня просто нет - либо они смирятся со скамейкой запасных, либо же сумеют продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдут на первые роли.

Скорпион

Успех сегодняшнего дня Скорпиона напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Скорпион обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодня Скорпиону просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Скорпион еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел! Особенно, если не будет тратить время на пустые споры, к чему сегодня тоже склоняют его звезды.

Стрелец

Сегодня с самого утра Стрелец с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Стрельцу использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Стрелец просто не услышит слова окружающих.

Козерог

Сегодня у Козерога неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Козерога попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Козерога есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Водолей

Сегодня Водолей рискует с головой погрузиться в личные дела и заботы, и в результате может столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Водолея, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Водолею предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Рыбы

Сегодня в делах Рыбам может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Рыб практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Рыбы сегодня смогут, только если избавятся от своего внутреннего нетерпения. Если же это им не удастся, закончить начатое им, увы, удастся еще очень нескоро!