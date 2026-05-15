Фестиваль «Харыбюльбюль» завершился концертом Сакины Исмайловой и ее учеников

Во второй половине дня в Шуше перед дворцом Хан гызы Натаван была представлена концертная программа с участием народной артистки Сакины Исмайловой и ее учеников.

Как сообщает Day.Az, на музыкальном вечере прозвучал дестгях "Раст".

Молодые ханенде вместе со своим наставником представили особенный вечер мугама. Мастер исполнения народных песен и мугамов Сакина Исмайлова в этом году отмечает свой 70-летний юбилей.

IX Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" завершился исполнением мугама - искусства, являющегося для азербайджанского народа одновременно и музыкой, и философией.