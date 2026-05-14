Пашинян заявил, что Кочарян должен сесть в тюрьму

Дело "1 марта" раскрыто, на 100% раскрыто, во всех деталях раскрыто, другое дело, что наша правоохранительная система должна привлечь главаря Роберта Кочаряна к правовой ответственности, короче, Роберт Кочарян должен сидеть.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом во время предвыборной агитации 14 мая заявил находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян, который возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты ныне правящей в стране партии "Гражданский договор".

По его словам, пока этого не произойдет, власти не смогут никого убедить, что в Армении есть справедливое правосудие.

"Самое большое обвинение в мой адрес, на которое мне очень сложно ответить, заключается в следующем: люди спрашивают, почему Роберт Кочарян находится на свободе", - отметил Пашинян.

Он заверил, что старается максимально отстраниться от тем, которые касаются лично его, так как соблазн велик, и боится также комментариев о том, чтобы не было впечатления, что он пришел к власти решать свои личные вопросы.

"Я хочу, чтобы вопросы решались на институциональном уровне. Это публичное дело, начиная с олигархических групп, как они формировались, как раздавались военные формы", - заключил премьер.

Отметим, что Никол Пашинян сегодня проводит агитацию в ереванском административном районе Ачапняк.