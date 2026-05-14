Представлен Lexus LX 700, который выдерживает взрывы гранат и пули

В Майами представили бронированный Lexus LX 700 с противогранатной защитой. Не многие японские внедорожники могут соперничать с Lexus LX 700 по внешней внушительности. Этот чёрный экземпляр выглядит обычно, но на самом деле скрывает серьёзные доработки. Он не создан для погонь за полицией, зато надёжно защитит пассажиров от нападения. Об этом сообщает Carscoops? передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Специалисты Miami Armored доработали Lexus LX 700, придав ему прочность, необходимую для защиты от 7,62-мм винтовочных пуль - тех же, что используются в АК-47. Более того, бронирование по всему периметру позволяет автомобилю выдерживать два взрыва гранат одновременно.

Помимо усиленных панелей кузова, Miami Armored оснащает внедорожник баллистическим стеклом по всему периметру, а также бронеплитами на топливном баке, моторном отсеке и аккумуляторе. Ведь бесполезно иметь бронированный салон, если несколько винтовочных выстрелов в двигатель или бак обездвижат машину.

В список основных изменений также вошли: усиленная перегородка между салоном и багажником, армированные дверные петли и шины с технологией Runflat. Кроме того, предусмотрена система перекрытия зазоров между кузовными панелями, исключающая попадание пуль в пассажирский отсек.

Кроме того, производитель предлагает широкий перечень опций на выбор: камеру ночного видения, сирену и громкую связь, светодиодные мигалки спереди и сзади, усиленные бамперы, систему очистки воздуха, бронирование радиатора и люк на крыше для экстренного покидания автомобиля.