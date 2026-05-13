В Азербайджане объявлено желтое предупреждение
В ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 14-16 мая.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
Согласно предупреждению, в Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Самухе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Лерике, Ярдымлы, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули и Зангилане ожидается восточный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.
