В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

В ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 14-16 мая.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно предупреждению, в Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Самухе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Лерике, Ярдымлы, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули и Зангилане ожидается восточный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.

