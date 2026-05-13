Пользователи iPhone смогут настраивать интерфейс камеры в iOS 27

Apple готовит масштабное обновление приложения камеры в iOS 27, которая получит новый интерфейс с настраиваемым набором инструментов для разных режимов съемки и возможность менять расположение элементов на экране. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что базовый набор функций останется прежним, однако в приложении появится расширенный режим, в котором владельцы iPhone смогут добавлять дополнительные инструменты и формировать отдельные панели для фото, видео и других сценариев съемки. Виджеты с настройками будут выводиться в нижней части интерфейса.

Среди параметров, которые можно будет вынести в быстрый доступ, называются управление глубиной резкости, экспозицией, вспышкой, ночным режимом и функцией Live Photos.

Кроме того, Apple намерена интегрировать в камеру возможности Apple Visual Intelligence. Новый режим Siri позволит использовать ИИ-функции прямо во время съемки, например, переводить текст, распознавать объекты или определять растения через камеру смартфона.

Сама Siri в iOS 27 превратится из классического голосового помощника в полноценного ИИ-агента, который будет напоминать чат-бота и сможет выполнять действия внутри приложений.

Также Apple впервые планирует выпустить отдельное приложение Siri, на главной странице которого пользователи смогут просматривать историю предыдущих диалогов. Запуск ассистента будет доступен несколькими способами: голосовой командой, кнопкой питания iPhone или жестом свайпа.

Презентация iOS 27 ожидается 8 июня на конференции WWDC 2026, а полноценный выход обновления - вскоре после презентации новых iPhone осенью.