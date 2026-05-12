В Филармонии представлена грандиозная программа, посвященная 103-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась грандиозная концертная программа, посвященная 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова представил слушателям богатую программу из произведений азербайджанских композиторов, ярко отразив богатство национальной музыки, силу народа, любовь к Родине и духовную мощь родной земли.

Концерт открылся произведением Огтая Зульфугарова "Ликуй, мой народ!", создав в зале атмосферу высокого подъема и гордости. Затем прозвучали "Красавица красавиц" и "Вальс" из балета "Семь красавиц" Гара Гараева, фрагменты из балета "Легенда о любви" Арифа Меликова, симфоническая картина "Караван" Солтана Гаджибекова и "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова. Прозвучавшие произведения, пронизанные национальным духом, были встречены слушателями с большим восхищением и продолжительными аплодисментами.

Этот знаменательный вечер стал выражением глубокого уважения к светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.