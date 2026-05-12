Аргентинский художник создает картины-хамелеоны

В мире современного искусства появились необычные работы, способные буквально "менять лицо" в зависимости от точки зрения зрителя. Аргентинский художник Гвидо Ллорди создает картины-хамелеоны, которые демонстрируют разные цвета при изменении угла обзора.

Как передает Day.Az, особенность техники заключается в специально разработанной текстуре поверхности полотна. Она преломляет свет таким образом, что при взгляде с разных ракурсов на картине проявляются различные оттенки и цветовые комбинации.