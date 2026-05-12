В Баку запустят шаттл-автобусы WUF13

С 12 мая 2026 года между Международным аэропортом Гейдар Алиев и ключевыми точками Баку начнут курсировать специальные шаттл-автобусы WUF13.

Как сообщает Day.Az, для прибывающих участников WUF13 будут доступны 6 специальных маршрутов шаттлов от аэропорта:

A1 | 28 Мая

A2 | Нариманов

A3 | Измир

A4 | Шых

A5 | Ичеришехер

A6 | Sea Breeze

С 15 мая 2026 года маршрут A2 Нариманов также обеспечит прямое сообщение с местом проведения WUF13.

Шаттлы обеспечат удобный доступ к транспортным узлам WUF13, зонам размещения и площадке проведения форума.

Шаттлы будут работать круглосуточно для аккредитованных участников WUF13 в соответствии с официальным транспортным расписанием форума.

Услуги шаттлов предоставляются бесплатно для аккредитованных участников WUF13.

Участники, которые еще не получили свой аккредитационный бейдж, смогут воспользоваться шаттлами, предъявив подтверждение онлайн-регистрации.