Уникальность энергетической стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Энергетическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, реализуемая на протяжении последних двух с лишним десятилетий, превратила нашу страну из преимущественно нефтяной державы в одного из ключевых игроков глобального нефтегазового и, постепенно, "зеленого" энергетического рынка. В этом смысле заявления заместителя министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова, сделанные на Белградском энергофоруме, лишь подтверждают: Баку сегодня - не просто экспортер ресурсов, а системообразующий элемент энергетической безопасности целого ряда государств, прежде всего, в Европе.

Сразу отметим, что современная нефтяная инфраструктура Азербайджана - результат последовательной политики диверсификации маршрутов. Ключевую роль играет нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), соединяющий Каспийское море со Средиземным через территории Грузии и Турции. Через турецкий порт Джейхан азербайджанская нефть выходит на мировые рынки.

Основными потребителями азербайджанской нефти в Европе являются Италия (до 30-40% экспорта нефти из нашей страны), Чехия и целый ряд других стран-членов ЕС. В среднем Азербайджан экспортирует порядка 20-25 млн тонн нефти в год, значительная часть которых направляется именно в европейские страны. Для таких государств, как Италия или Чехия, азербайджанская нефть занимает существенную долю в структуре импорта, обеспечивая диверсификацию поставок и снижая зависимость от традиционных поставщиков.

Экономический эффект для Европы очевиден: снижение ценовых рисков за счет конкуренции поставщиков, повышение устойчивости энергосистем, возможность гибкой переработки благодаря качеству азербайджанской нефти (Azeri Light). При этом, если нефть стала фундаментом, то природный газ - инструментом геополитического усиления Азербайджана. Ключевым проектом стал Южный газовый коридор (SGC), включающий Южно-Кавказский газопровод, TANAP (через Турцию) и TAP (через Грецию и Албанию в Италию).

На сегодняшний день азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, из которых 10 являются членами Европейского союза. В этой связи напомню, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в июле 2022 года посетила Баку, где был подписан меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики.

Цель этого документа - расширение инфраструктуры Южного газового коридора и, таким образом, удвоение экспорта азербайджанского газа в страны Европейского союза к 2027 году - с 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров в год. Это делает Азербайджан не просто поставщиком, а критически важным элементом энергетической архитектуры Европы.

Ведь, помимо всего прочего, после начала войны в Украине Европа оказалась в поиске альтернативных поставщиков природного газа. И именно в этот момент значение Азербайджана резко возросло. Наша страна гарантирует надежность поставок и готовность наращивать объемы поставляемого в Европу природного газа.

Но это еще не все. Следующий стратегический вектор - переход к возобновляемым источникам энергии. Азербайджан активно реализует ряд проектов: солнечные электростанции при участии компании Masdar (ОАЭ), ветропарки с участием ACWA Power (Саудовская Аравия), развитие "зеленых зон" в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Ключевые направления - экспорт "зеленой энергии" в Европу через Черное море (проект кабеля Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия). Напомню также о планах производства "зеленого водорода" и развитии офшорной ветроэнергетики в Каспийском море. При этом, помимо Европы, Азербайджан рассматривает сотрудничество в этом направлении со странами Центральной Азии (включая Казахстан и Узбекистан).

Планируется экспорт электроэнергии и в регион Ближнего Востока. Безусловно, развитие "зеленой энергетики" дает Азербайджану снижение внутреннего потребления природного газа, что приводит к освобождению объемов для экспорта. Кроме того, это укрепляет статус энергетического хаба. Для Европы же это означает доступ к чистой энергии, диверсификацию источников и ускорение энергетического перехода к "зеленой энергетике".

Энергетическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева демонстрирует редкое сочетание прагматизма и дальновидности. В ее результате наша страна сохранила статус важного и надежного нефтяного экспортера, стала значимым газовым поставщиком и активно входит в эпоху "зеленой энергетики". На фоне глобальных энергетических трансформаций Азербайджан превращается в универсального энергетического партнера - от углеводородов до возобновляемых источников. Именно это делает страну одним из ключевых факторов энергетической безопасности Европы сегодня и в перспективе ближайших десятилетий.