Глава ВОЗ рекомендовал почти полтора месяца карантина для зараженных хантавирусом

Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес, рекомендуется 42-дневный карантин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наши рекомендации однозначны: начиная с 10 мая - 42 дня активного наблюдения, [то есть] 42 дня карантина, причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома", - сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна MV Hondius, которое причалило к Канарским островам.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ дает, но не навязывает свои рекомендации странам - участницам организации. "Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры", - добавил он.