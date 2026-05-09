За эти неисправности в машине грозит штраф и запрет на движение

Согласно Закону Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и Кодексу об административных проступках, существует ряд серьезных технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства должна быть немедленно прекращена.

в соответствии со статьей 37 закона, движение автомобиля категорически запрещено при неисправности тормозной системы или рулевого управления, неработающих внешних световых приборах либо стеклоочистителях (в дождливую погоду), а также при неисправности сцепного устройства (для прицепа). При выявлении таких неисправностей водитель не должен продолжать движение, а если проблему невозможно устранить на месте - автомобиль подлежит эвакуации на стоянку.

Ответственность за подобные серьезные нарушения регулируется статьей 342.2 Кодекса об административных проступках. За управление транспортным средством с неисправной тормозной системой или рулевым механизмом водителю грозит штраф в размере 50 манатов.

Если неисправность создает аварийную ситуацию или транспортное средство не соответствует другим техническим требованиям (например, чрезмерный износ шин или ограниченная обзорность из-за состояния стекол), размер штрафа может варьироваться в зависимости от соответствующего пункта статьи.

При выявлении технической неисправности сотрудник дорожно-патрульной службы имеет право остановить автомобиль и запретить его эксплуатацию до устранения проблемы.

Особенно серьезными считаются неисправности тормозной системы и рулевого управления, поскольку они могут напрямую привести к ДТП. В таких случаях составляется протокол, а транспортное средство отправляется на специализированную штрафстоянку. Вернуть автомобиль владелец сможет только после устранения неисправности и оплаты штрафа.