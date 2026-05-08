Рубио рассказал, что Трамп обсудит в Китае
Во время запланированного визита президента США Дональда Трампа в Китай будет обсуждаться и тайваньский вопрос.
Как передает Day.Az, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами в Риме.
По словам Рубио, тема Тайваня не станет основной в повестке визита, однако войдёт в число вопросов, которые стороны обсудят.
"Политика США остаётся неизменной. Мы не хотим принудительного изменения существующего положения, поскольку считаем, что это может нарушить стабильность в мире", - отметил Рубио.
Он добавил, что Вашингтон считает сохранение стабильности в Тайваньском проливе важным как для Китая и США, так и для всего мира.
