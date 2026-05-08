Рубио рассказал, что Трамп обсудит в Китае

Во время запланированного визита президента США Дональда Трампа в Китай будет обсуждаться и тайваньский вопрос.

Как передает Day.Az, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами в Риме.

По словам Рубио, тема Тайваня не станет основной в повестке визита, однако войдёт в число вопросов, которые стороны обсудят.

"Политика США остаётся неизменной. Мы не хотим принудительного изменения существующего положения, поскольку считаем, что это может нарушить стабильность в мире", - отметил Рубио.

Он добавил, что Вашингтон считает сохранение стабильности в Тайваньском проливе важным как для Китая и США, так и для всего мира.