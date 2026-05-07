Робик и скрипка

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Армении в преддверии парламентских выборов был представлен документальный фильм с претенциозным названием "Роберт Кочарян. Каков я есть".

Фильм рассказывает о "славном" пути военного преступника и сепаратиста, вздумавшего еще раз забраться в кресло руководителя Армении. Разумеется, представлена эта неприятная во всех отношениях личность как "спаситель" и "отец" развития Армении. Да, имя Кочаряна действительно связано с карабахским конфликтом самым непосредственным образом. Он один из тех, кто руководил сепаратистским движением и участвовал в военной агрессии, этнических чистых и геноциде против тех, чей хлеб ел.

Руки этого типа обагрены невинной кровью, и никакие помпезные документалки не помогут ему отмыть свою совесть.

Смотреть эту полуторачасовую муть, мы, конечно же, не стали. К сожалению, о приключениях Роберта Кочаряна в Азербайджане знают не понаслышке. Нам совсем не нужно смотреть какой-то фильм, чтобы узнать, каков он есть. Сепаратист, террорист и кровавый военный преступник. Это эпитеты, которые как нельзя лучше подходят этому деятелю. Да и в самой Армении его редко поминают добрым словом. В целом, период правления карабахского клана это самые темные времена для Армении. Робик, вообще, напрасно тратится на предвыборную кампанию. Ему в ней точно ничего не светит. Кочарян - это один из тех, кто не дал Армении стать нормальной руковпожатной страной, построить реальную государственность.

А ведь всего этого можно было миновать, если бы Робик послушал маму и пошел играть на скрипке.

В связи с выходом пропагандистского фильма про Кочаряна в соцсетях напомнили о его сопливых воспоминаниях под названием "Жизнь и свобода".

Оказывается, мама пыталась заставить Робика играть на скрипке, но ничего не вышло. Пряча скрипку в кустах, он прогуливал занятия. А потом папа дал ему в руки ружье - и все. Стрелять Робику понравилось. Сначала он стрелял по куропаткам, а потом начал стрелять и по людям - по безоружным азербайджанцам. Это было даже еще приятнее.

Жаль, очень жаль, что маме Робика не удалось сделать из него музыканта. Может, меньше зла было бы от него как от скрипача.