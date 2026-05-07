Робик и скрипка - военный преступник жаждет внимания
Автор: Зульфугар Ибрагимов
В Армении в преддверии парламентских выборов был представлен документальный фильм с претенциозным названием "Роберт Кочарян. Каков я есть".
Фильм рассказывает о "славном" пути военного преступника и сепаратиста, вздумавшего еще раз забраться в кресло руководителя Армении. Разумеется, представлена эта неприятная во всех отношениях личность как "спаситель" и "отец" развития Армении. Да, имя Кочаряна действительно связано с карабахским конфликтом самым непосредственным образом. Он один из тех, кто руководил сепаратистским движением и участвовал в военной агрессии, этнических чистых и геноциде против тех, чей хлеб ел.
Руки этого типа обагрены невинной кровью, и никакие помпезные документалки не помогут ему отмыть свою совесть.
Смотреть эту полуторачасовую муть, мы, конечно же, не стали. К сожалению, о приключениях Роберта Кочаряна в Азербайджане знают не понаслышке. Нам совсем не нужно смотреть какой-то фильм, чтобы узнать, каков он есть. Сепаратист, террорист и кровавый военный преступник. Это эпитеты, которые как нельзя лучше подходят этому деятелю. Да и в самой Армении его редко поминают добрым словом. В целом, период правления карабахского клана это самые темные времена для Армении. Робик, вообще, напрасно тратится на предвыборную кампанию. Ему в ней точно ничего не светит. Кочарян - это один из тех, кто не дал Армении стать нормальной руковпожатной страной, построить реальную государственность.
А ведь всего этого можно было миновать, если бы Робик послушал маму и пошел играть на скрипке.
В связи с выходом пропагандистского фильма про Кочаряна в соцсетях напомнили о его сопливых воспоминаниях под названием "Жизнь и свобода".
Оказывается, мама пыталась заставить Робика играть на скрипке, но ничего не вышло. Пряча скрипку в кустах, он прогуливал занятия. А потом папа дал ему в руки ружье - и все. Стрелять Робику понравилось. Сначала он стрелял по куропаткам, а потом начал стрелять и по людям - по безоружным азербайджанцам. Это было даже еще приятнее.
Жаль, очень жаль, что маме Робика не удалось сделать из него музыканта. Может, меньше зла было бы от него как от скрипача.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре