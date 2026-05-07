Завтра в Баку пойдет дождь

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает о дождливой погоде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 8 мая утром и днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди. В некоторых районах полуострова осадки могут кратковременно усилиться.

В районах Азербайджана в последние дни первой декады мая ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. Так, 8 мая дожди прогнозируются в некоторых районах, а 9-10 мая осадки сохранятся преимущественно в дневные часы в горных и предгорных районах. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, а в горных районах - снег. Также 8 мая местами ожидается усиление осадков.

В связи с дождями ожидается повышение уровня воды в реках, не исключены кратковременные паводки на некоторых горных реках.

