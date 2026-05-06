Два самолета опасно сблизились в небе над США и избежали столкновения

Два самолета опасно сблизились в небе над аэропортом Нью-Йорка, США, и избежали столкновения благодаря авиадиспетчерам. Об этом сообщает ABC7, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что речь идет о пассажирском лайнере Delta Airlines и частном самолете Cirrus компании Endeavor Air. Оба борта готовились к посадке в авиагавани имени Джона Кеннеди, когда расстояние между ними сократилось до 150 метров. Трагедии удалось избежать, поскольку пилот Delta и диспетчеры вовремя заметили происходящее.