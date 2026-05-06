Почему снизились баллы на выпускных экзаменах?

После экзаменов вокруг их результатов традиционно разворачивается своего рода общественное обсуждение. Итоги выпускных экзаменов уже объявлены, за исключением Нахчывана. После публикации данных по этому региону можно будет провести более полноценное сравнение с прошлым годом. Однако уже сейчас, по предварительным оценкам, средний балл оказался на 1-2 пункта ниже, чем годом ранее.

Как сообщает Day.Az, об этом в эфире ASAN Radio заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в целом предварительные результаты не сильно отличаются от прошлогодних.

"Это ожидаемая картина. Мы заранее понимали, что в этом году в экзамены будут включены задания, требующие логического мышления и анализа, при этом они полностью соответствуют учебной программе", - сказала она.

По ее словам, многие школьники оказались не до конца готовы к заданиям, проверяющим когнитивные способности.

"При подготовке они чаще делают упор на заучивание, а навыки анализа и мышления развивают недостаточно. Поэтому часть вопросов показалась им сложной. Хотя любой ученик с базовыми знаниями по предмету, немного поразмыслив, мог бы без труда на них ответить", - добавила председатель ГЭЦ.