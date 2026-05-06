Оформите онлайн наличный кредит в Birbank и получите шанс выиграть 1000 бонусов

Первый цифровой банк страны Birbank продолжает радовать своих клиентов. Теперь оформление наличного кредита онлайн это не только экономия времени, но и возможность получить тысячи бонусов.

В рамках новой кампании Birbank, которая проходит с 1 мая по 16 июня, каждый клиент, оформивший наличный кредит онлайн, получает шанс выиграть бонусы.

Не тратьте время на посещение банковского отделения. Оформите кредит и получите бонусы прямо со своего смартфона.

Условия кампании просты. Каждый 5000 клиент, оформивший онлайн кредит, получает 1000 бонусов, каждый 500 клиент получает 100 бонусов, а каждый 50 клиент получает 50 бонусов.

Чтобы присоединиться к кампании, не нужно никуда идти. Достаточно оформить наличный кредит через мобильное приложение Birbank или на сайте birbank.az.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 53 отделений. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.