Сегодня в Азербайджане День ковродела

Ковровое искусство Азербайджана обладает глубокой историей и отражает в своих загадочных узорах духовные ценности нашего народа, эстетические предпочтения, врожденный талант и философские концепции. Хотя традиции ковроткачества в нашей стране насчитывают сотни лет, День ковродела отмечается с 5 мая 2015 года в честь основания Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, профессиональный праздник ковроделов отмечается в знаменательный период, предшествующий дню рождения Великого лидера и покровителя национальной культуры Гейдара Алиева.

Учреждение такого исторического дня является плодом нашей независимости, подаренной нам Общенациональным лидером. Если бы не было независимого Азербайджана, то ни наш национальный вид искусства - ковроткачество - не получил бы столь широкого распространения, ни День ковродела не отмечался бы.

Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий путь Великого лидера, также уделяет большое внимание и заботу развитию ковроткачества. Создание соответствующими распоряжениями главы государства Открытого акционерного общества "Азерхалча", учреждение профессионального праздника "День ковродела", строительство и сдача в эксплуатацию мастерских по производству ковров в городах и районах нашей республики являются ярким воплощением большой государственной заботы о тех, кто сохраняет это искусство. Именно в качестве наглядного примера этого внимания и заботы Президент Ильхам Алиев 4 мая подписал Распоряжение о награждении азербайджанских ковроделов медалью "Терегги". Согласно Распоряжению, за плодотворную деятельность в развитии коврового искусства в Азербайджане 18 человек были награждены медалью "Терегги".

Благодаря пристальному вниманию и поддержке Президента Ильхама Алиева в 2016-2020 годах Открытое акционерное общество "Азерхалча" основало и запустило работу более 20 филиалов.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева, которой принадлежит огромная роль в развитии нашей национальной культуры, внесла ценный вклад в сохранение ковроткачества. Неоценимы заслуги Мехрибан ханым Алиевой и в устранении проблем ковроделов, расширении их деятельности, а также пропаганде их успехов в международном масштабе. По ее инициативе на 5-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, состоявшейся в Найроби (Кения), в 2010 году азербайджанское ковровое искусство было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В "Государственной программе по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы" одной из основных задач поставлен экспорт наших ковров на мировой рынок в качестве бренда страны.

Исполнение задач по созданию, развитию и продвижению на внешних рынках бренда Azerbaijan carpet ("Азербайджанский ковер") было поручено Министерству экономики и ОАО "Азерхалча". Бренд "Азербайджанский ковер" уже создан. Теперь наши ковры с национальными узорами, экспортируемые на мировой рынок, продаются под брендом "Азербайджанский ковер". Для продвижения азербайджанских ковров на зарубежных рынках установлены партнерские отношения с компаниями из США, России, Японии и Швеции. В 2019 году шведская фирма NGK-AZE обратилась к "Азерхалча" с запросом на импорт азербайджанских ковров для поставки в их страну. В магазине, расположенном в Стокгольмском торговом центре Vikjö, были представлены для продажи ковры различных размеров, принадлежащие к бакинской, карабахской, губинской, ширванской и гянджинской школам ковроделия.

Ежегодно в Ичеришехер проходит Международный фестиваль ковра, главной задачей которого является популяризация азербайджанского ковроткачества на международной арене. Цель фестиваля - демонстрация богатой истории этого древнего искусства, а также обмен опытом и навыками с ковроделами со всего мира. По этой причине программа фестиваля своей насыщенностью и многообразием отвечает интересам гостей всех возрастных групп.

В этом году программа Международного фестиваля ковра также была весьма насыщенной. В фестивале приняли участие гости и спикеры из 12 стран. В рамках фестиваля прошел Международный ковровый форум, посвященный теме "Ковровая индустрия: ценность, дизайн и конкурентоспособность".

В рамках фестиваля гости из Марокко, Непала, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и других стран делились своим опытом, выступали по вопросам выхода коврового искусства на международный рынок и интеграции ткацкого искусства.

Отметим, что в настоящее время ОАО "Азерхалча" имеет 11 производственных участков, действующих в различных регионах страны, и около 500 ткачих. Примерно 85 процентов из них - это женщины, проживающие именно в регионах. Продукция производства "Азерхалча" ткется на основе эскизов, подготовленных художниками-ковроделами. Впервые в мире именно в Азербайджане подготовлен электронный вариант новых эскизов на основе древних и оригинальных ковров. Эти эскизы каталогизированы по группам "Баку", "Карабах", "Нахчыван", "Иреван", "Тебриз", "Ширван", "Губа", "Гянджа", "Газах - Борчалы". Предпочтение отдается подготовке эскизов на основе редких азербайджанских ковров и ковровых изделий, хранящихся в мировых музеях и коллекциях.

И это реальность: ни в одной стране мира ковроткачеству не уделяется такого внимания. Развитие ковроткачества в Азербайджане рассчитано на большой исторический период, во время которого у нас вырастут грамотные специалисты по коврам, люди овладеют секретами ковроткачества и, таким образом, ковроткачество будет сохранено. Вместе с ним будет сохранена и передана будущим поколениям история и культура Азербайджана.