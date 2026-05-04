Вечер памяти выдающегося тариста Рамиза Гулиева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер памяти народного артиста, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", выдающегося тариста Рамиза Гулиева (1947-2025), организованный Nadir Events, сообщает Day.Az. Вечер был приурочен к 79-летию со дня рождения мастера национальной музыки.

Перед началом концерта выступил вице-спикер Милли Меджлиса, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, отметивший исключительное место Рамиза Гулиева в музыкальной культуре Азербайджана. Он подчеркнул, что созданная мастером исполнительская школа продолжает жить, а его ученики достойно представляют азербайджанскую музыку как в стране, так и на международных сценах. По словам академика, искусство Рамиза Гулиева является неотъемлемой частью национальной идентичности и ценным достоянием, демонстрирующим богатство культурного наследия миру.

В программе прозвучали избранные образцы мугама и азербайджанской классической музыки.

В концерте принял участие Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева - сына мастера, а также инструментальный ансамбль "Бута" (художественный руководитель - Ровшан Гурбанов).

В рамках вечера выступили известные исполнители - народные артисты Назакет Теймурова (ханенде), Азер Зейналов (вокалист), Энвер Садыгов (гармонист), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (вокалист), Сахиб Пашазаде (тарист), Эмиль Афрасияб (джазмен), Тайяр Байрамов, Илькин Ахмедов, Эльнур Зейналов, Эхтирам Гусейнов (ханенде), а также Сахавет Мамедов (тарист) и Кямаля Набиева (ханенде).

Концерт стал значимым культурным событием, объединившим традиции национальной музыки и современного исполнительского искусства, и явился данью глубокого уважения богатому творческому наследию Рамиза Гулиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.