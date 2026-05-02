США могут начать военную операцию и в этой стране

Белый дом рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе для свержения действующей власти, однако пока отдает предпочтение дипломатическим средствам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом, ссылаясь на собственные источники в администрации США сообщила газета Politico.

Как отметили ее собеседники, Вашингтон пытается побудить Гавану провести экономические реформы: в их числе приватизация госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету среди граждан страны. Еще одним требованием США к Кубе является закупка американских энергоносителей.

Соединенные Штаты, подчеркивает газета, дали понять кубинской стороне, что они "могут подождать" с полной сменой власти, но Вашингтон хотел бы, чтобы отдельные официальные лица на острове ушли в отставку.

Лидер США Дональд Трамп 5 марта заявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески установить контроль над Кубой".