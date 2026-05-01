Международный форум ковра в Баку - вторая сессия "Производство, устойчивое развитие и глобальное распределение"

В Бакинском бизнес-центре в рамках II Международного форума ковра состоялась вторая сессия "Производство, устойчивое развитие и глобальное распределение", сообщает Trend Life. В ходе работы сессии участники обсудили современные модели производства ковров, устойчивые подходы к развитию отрасли, а также пути продвижения традиционного ремесла на глобальные рынки. Модератором сессии выступила креативный директор и член правления ОАО "Азерхалча" Асмар Бабаева.

Первым с докладом выступил мэр муниципалитета Султанханы (Аксарай, Турция) и владелец компании Sultansaray Halı Фахри Солак. Он рассказал о коммерческих стратегиях в сегменте ручного ковроткачества и переходе от культурного наследия к рыночному продукту.

Заместитель председателя правления ОАО "Азерхалча" Джейхун Алиев представил национальную модель производства компании, отметив расширение масштабов изготовления ковров ручной работы в Азербайджане.

Исполнительный директор компании Kyrgyz Handmade Динара Асанбаева (Кыргызстан) выступила с докладом о сообществно-ориентированном производстве и международном сотрудничестве.

Председатель ICOM Непала Рамеш Прасад Давади рассказал об экономическом влиянии ковроткачества в Непале и его роли в обеспечении устойчивого развития.

Главный редактор издания The Independent Джорди Грег (Великобритания) отметил важность глобальных медиа в продвижении национального культурного наследия.

Основательница галереи Tumar Carpets Мариам Гафурова (Казахстан) поделилась взглядом на формирование ценности, статуса и культурного значения ковров в современном обществе.

Завершила сессию основатель SOAC Art Consultancy & Curation Сумиё Окумура (Япония), которая подчеркнула роль ковров в межкультурном контексте и их позицию на глобальном рынке текстильного искусства.

Сессия стала важной площадкой для обмена международным опытом в сфере устойчивого производства и развития ковровой индустрии.

Отметим, что Международный форум ковра проходит с 1 по 3 мая при организационном содействии ОАО "Азерхалча" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Форум, посвященный теме "Ковровая индустрия: создание стоимости, брендинг и интеграция в мировой рынок. От культурного наследия к конкурентоспособному глобальному продукту", собрал ведущих международных экспертов, дизайнеров, производителей, исследователей, экспортеров и представителей творческой индустрии ковровой промышленности.

Мероприятие станет лишь началом грандиозного фестиваля - культурного марафона. Уже со 2 по 3 мая исторический центр Баку - Ичеришехер - превратится в живое пространство ковра. Основная цель - представить азербайджанское ковроткачество на мировой арене, продемонстрировать его богатое наследие и перспективы дальнейшего развития, а также перенять опыт и навыки ковроткачей со всего мира.

Отметим, что Фестиваль ковра, посвященный профессиональному празднику азербайджанских ковроткачей - Дню ковроткача, в этом году совпадает также с 10-летним юбилеем ОАО "Азерхалча".

