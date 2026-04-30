Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных местах возможен кратковременный дождь.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +12°, днем от +15 до +19°. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12°, днем от +20 до +25°, в горах ночью от +3 до +8°, днем от +13 до +18°.

