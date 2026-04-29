Баку готов окончательно захлопнуть дверь перед Европарламентом

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Бывают решения, которые выглядят как гром среди ясного неба - но только для тех, кто не смотрел на горизонт. Баку давно смотрел. И давно видел, куда все идет.

Три десятилетия Азербайджан наблюдал, как сгорают его города, как его граждан гонят с собственной земли, как международное право остается красивой фразой на бумаге - и все это время Европейский парламент хранил олимпийское спокойствие. Зато едва Баку восстановил то, что ему и без того принадлежало по всем нормам международного права, Страсбург мгновенно обрел голос. Якобы громкий, возмущенный, непреклонный. Именно этот парадокс - не очередная резолюция, не очередное обвинение, а сама логика, стоящая за ними, - и привел к тому, что сейчас обсуждают как "дипломатическую сенсацию". Азербайджан может закрыть линию с Европейским парламентом. Насовсем.

Формальным поводом стал проект резолюции B10-0200/2026 с названием - "Поддержка демократической устойчивости в Армении". Название образцово нейтральное. Демократия, устойчивость, поддержка накануне выборов - кто же против? Никто не против.

Стоит открыть текст, и картина меняется радикально. Пункт G - о "незаконном задержании армянских военнопленных". Пункт 18 - требование "немедленно освободить армянских заложников". Пункт 21 - финансирование для "жертв этнической чистки". Пункт 22 - привлечение Баку к ответственности за "уничтожение армянского культурного наследия". Документ, заявленный как поддержка Армении перед выборами 7 июня 2026 года, на две трети состоит из обвинений в адрес Азербайджана.

Никакой редакционной небрежности здесь нет. Перед нами фирменный, отработанный, давно отшлифованный стиль Европейского парламента в делах Южного Кавказа: берешь армянскую вывеску, внутрь кладешь антиазербайджанское содержание, упаковываешь в риторику ценностей - и отправляешь в Баку как послание.

Уже который год подряд.

Уже который десяток раз.

Апрель 2016-го. Ноябрь 2020-го. Осень 2023-го. Октябрь 2024-го. Март 2025-го. Декабрь 2025-го. Апрель 2026-го. Каждый раз - новая резолюция. Каждый раз - предсказуемые выводы. Каждый раз - Азербайджан "виноват", вне зависимости от того, что в реальности происходило в регионе.

После сентября 2023 года, когда Азербайджан восстановил контроль над территорией, чья принадлежность никогда не оспаривалась ни одной резолюцией Совета Безопасности ООН, - Европарламент отреагировал очередным осуждением. Процесс на пути к мирному соглашению, который Баку и Ереван методично выстраивают уже месяц за месяцем, нашел в европарламентских текстах лишь скупое, вскользь брошенное упоминание - как неудобный факт, мешающий цельному нарративу.

Хронология конкретных шагов говорит сама за себя. Октябрь 2024-го: Европарламент требует санкций против азербайджанских чиновников и пересмотра энергетического сотрудничества. МИД Азербайджана квалифицирует документ как продукт прямого влияния армянского лобби. Март 2025-го: новая резолюция - Милли Меджлис направляет официальное письмо протеста, перечисляя то, что Европарламент упорно не замечает: Ходжалинский геноцид, четыре тысячи пропавших без вести азербайджанцев, 750 тысяч внутренне перемещенных лиц, 250 тысяч азербайджанцев, изгнанных с территории самой Армении. Октябрь 2025-го: Азербайджан и Грузия синхронно бойкотируют пленарную сессию ПА "Евронест" в Ереване. Декабрь 2025-го: парламент страны единогласно принимает ответное заявление - резолюция "не имеет юридической силы и полностью отвергается". Апрель 2026-го: Баку отказывается принимать делегацию Еврокомиссии, Милли Меджлис предлагает заморозить межпарламентские группы с Бельгией и Нидерландами.

Перед нами не эмоции. Перед нами - лестница. Азербайджан поднялся по ней до последней ступени.

Теперь о главном - о том, что объясняет не тактику, а суть происходящего.

Европарламент последовательно выстраивал в своих текстах предельно жесткую рамку: Армения - жертва, Азербайджан - агрессор, Евросоюз - моральный арбитр. Схема удобная. Она понятна европейскому обывателю, хорошо конвертируется в голоса диаспоры и прекрасно вписывается в предвыборные нарративы части европейского политического класса. Только к реальному балансу истории она отношения не имеет.

Где были резолюции, когда Агдам, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Кяльбаджар и Лачин десятилетиями лежали в руинах под армянской оккупацией? Где был моральный гнев Страсбурга, когда сотни тысяч азербайджанцев бежали из собственных домов? Ответ прост: его не было. Оккупация азербайджанских территорий не стала для Европарламента поводом для многолетнего давления на Ереван. Зато восстановление территориальной целостности Азербайджана мгновенно породило волну осуждения.

Называть такое отношение ошибкой - значит быть слишком великодушным. В Баку давно поняли: перед ними не ошибка, а система.

Отдельного разговора заслуживает то, что принято весьма деликатно именовать "ролью армянской диаспоры". Никакой конспирологии здесь нет - речь о задокументированной политической реальности. Диаспорные структуры армянского происхождения обладают серьезным влиянием во Франции, а через нее - в общеевропейских институтах. Влияние конвертируется в инициативы, нередко дословно воспроизводящие официальную ереванскую позицию. Лоббирование существует везде, в любой демократической системе. Однако когда институт, претендующий на роль независимого арбитра в международном конфликте, систематически занимает позицию одной из сторон - его претензии на беспристрастность рассыпаются сами собой.

А наиболее последовательным голосом проармянского лобби в ЕП остается Рафаэль Глюксман: после событий 2023 года он открыто употреблял термин "этническая чистка", требовал санкций против Баку и организовывал слушания с участием армянских официальных лиц. Виола фон Краммон-Таубадель, будучи докладчиком ЕП по отношениям с Азербайджаном, подготовила доклад, фактически заблокировавший углубление договорных связей ЕС с Баку. Институциональным центром брюссельской инфраструктуры является EAFJD - European Armenian Federation for Justice and Democracy, аффилированная с "Дашнакцутюном", имеющая офис и аккредитацию при ЕП.

Итогом стала резолюция Европейского парламента от 19 октября 2023 года: 504 голоса против 8 при 65 воздержавшихся. Документ содержал формулировки, дословно воспроизводящие ереванскую риторику. Позиция Баку в зале отсутствовала. Эта арифметика показательна: 504 из примерно 700 депутатов - не фракционный консенсус, а надфракционное большинство. Проармянская позиция стала в ЕП не результатом давления, а институционально воспроизводящей себя нормой.

Томас де Ваал, один из наиболее авторитетных западных исследователей карабахского конфликта, неоднократно указывал, что диаспорное давление систематически деформирует позицию западных правительств, превращая посредников в адвокатов. Лоббирование, замечал он, "не является незаконным, но несовместимо с ролью арбитра". Именно это несоответствие - между формальным статусом нейтрального медиатора и фактически занятой стороной - и составляет суть проблемы. Не конспирология, а базовая логика институционального доверия.

Для Азербайджана вывод прямой и жесткий: Европарламент давно перестал быть площадкой диалога. Он стал инструментом давления в институциональной упаковке.

Вопрос, который в Брюсселе не любят задавать вслух, звучит так: как можно одновременно называть страну стратегическим партнером - и голосовать за ее изоляцию?

В июне 2025 года еврокомиссар по энергетике назвал Азербайджан "надежным партнером, вносящим вклад в энергетическую безопасность Европы".После 2022 года роль Баку в европейском энергетическом уравнении стала не просто заметной - она стала структурной. Сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, десять из которых являются членами Европейского Союза.

Параллельно тот же Европарламент принимает резолюцию с требованием "приостановить энергетическое сотрудничество с Азербайджаном" и ввести санкции. Лицемерие здесь даже не самое страшное - страшнее стратегическая непоследовательность, подрывающая доверие к европейским институтам куда сильнее, чем любые внешние критики. В Брюсселе, судя по всему, полагают, что политические декларации можно печатать бесплатно. Азербайджан давно знает, что у любого слова есть цена.

За решением о разрыве стоит нечто большее, чем накопленное раздражение. Сегодня мы - держава с восстановленной территориальной целостностью, с ключевой ролью в транзитной архитектуре Евразии. Азербайджан - страна, принимающая у себя глав государств со всего мира и делающая сие без тени провинциального комплекса.

Попытки давить на такую страну через парламентские тексты выглядят не просто неэффективно - они выглядят анахронично. Новая дипломатическая манера Баку проста: меньше терпения ради пустого этикета, больше требований к содержанию отношений. Разрыв с Европарламентом - не антизападный разворот. Хирургически точный сигнал: мы разграничиваем форматы. С теми, кто ведет себя как реальный партнер, - работаем. С теми, кто превратился в инструмент давления, - закрываем линию.

Показательно, что тот же путь проходит братская Грузия. Синхронный бойкот "Евронеста", жесткие заявления тбилисских депутатов о "враждебной риторике" - симптом системного кризиса, а не грузинской или азербайджанской строптивости. В обеих столицах давно устали от назиданий, не подкрепленных ни уважением к суверенитету, ни готовностью выслушать другую сторону.

Европарламент мог выбрать иное. Мог говорить о разминировании и судьбах пропавших без вести с обеих сторон конфликта, о восстановлении дорог, торговых маршрутов и человеческих связей - обо всем том, что реально строит мир. Мог увидеть азербайджанских жертв не как неудобную сноску, а как полноправную часть истории региона. Вместо этого - снова та же схема: Армению поддержать, Азербайджан осудить, сложную реальность загнать в удобный нарратив.

Регион, который впервые за десятилетия получил реальный шанс выйти из логики конфликта, не нуждается во внешнем политическом шуме. Он нуждается в тишине, в которой можно работать.

Когда Баку официально закроет эту дверь, в Брюсселе, возможно, скажут: жест символический, ведь резолюции Европарламента не имеют обязательной юридической силы. Верно. Только вот политический вес любого документа определяется тем, насколько серьезно его воспринимают адресаты. Азербайджан принял решение больше не воспринимать их всерьез.

Молчание в ответ на следующую резолюцию будет красноречивее любой ноты протеста. Пустой зал говорит громче, чем переполненный. Закрытая дверь слышна лучше, чем хлопок.

У Европарламента оставалось время понять простую вещь: партнерство - не монолог. Дипломатия - не трибунал. Мир на Южном Кавказе не пишется в Страсбурге людьми, которые ни разу не видели карабахских минных полей своими глазами.

Время вышло. Азербайджан может положить трубку. Скорее всего, в Брюсселе будут слышать только гудки - и, может быть, именно тогда там начнут задавать себе правильные вопросы.