Европарламент и другие рухнувшие надежды армянства

Автор: Лейла Таривердиева

Постоянный докладчик по Армении Европарламента Мириам Лексманн дала интервью армянским СМИ, в котором снова попыталась заварить кашу и дать армянской стороне беспочвенные надежды на эффективную поддержку в вопросах, не входящих в компетенцию ЕП и Евросоюза в целом.

Единственной ее здравой мыслью в контексте южно-кавказской проблематики были слова о необходимости хороших отношений Армении с ближайшими соседями - Азербайджаном и Турцией. Это, заявила она, важно для Европейского союза, который тоже сформировался после тяжелых войн и распрей. На этом здравомыслие докладчика по Армении покинуло. Прочие высказывания ее были посвящены тому, что делать, чтобы ни в коем случае эти хорошие отношения не допустить.

У армянских лоббистов представление об интересах Армении очень узкое. Они постоянно требуют реализации этих интересов от соседей Армении и тем самым создают ей еще больше проблем. Соседи этой страны вовсе не обязаны выполнять ее хотелки, прогоняемые через европейские или американские структуры. Кто-то думает, что после этой процедуры армянские интересы становятся глобальными и будут лучше услышаны в Баку, но это большое заблуждение. Тем, кто не заметил, укажем, что ни одно из армянских требований, озвученных посредством того же Европарламента, не было выполнено. Зато когда Ереван делает попытки решать вопросы на двусторонней основе, без всемирных истерик и лишнего шума, они в той или иной степени находят свое решение.

Конечно, это не означает, что Ереван может по-соседски попросить у Баку все что угодно и получить это. Есть предел, до которого азербайджанская сторона может быть гуманной. Вопросы территорий, осужденных азербайджанским судом главарей сепаратистов и прочих военных преступников, попытки вмешаться в дела Азербайджана, диктовать ему условия - все это находится вне допустимого предела. Нынешнее правительство Армении это понимает, поэтому не особо усердствует. Зато к удивлению всего мира Баку разрешил транзит грузов в Армению через свою территорию, отправляет туда топливо по низким ценам, обсуждает с Ереваном торговое сотрудничество и коммуникации.

Многочисленным адвокатам армянства, занимающим кресла в парламентах различных стран, подобное в голову не приходило. Они, как правило, заведомо требуют от Баку того, что не будет сделано. Трудно вспомнить, чем на практике помог лоббинг Армении, что реально сумел сделать для нее. Такое впечатление, что финансируемое диаспорой лобби создано не для того, чтобы помогать Армении, она лишь ширма для того, чтобы держать под давлением Азербайджан. Давить на Баку это вовсе не синоним помощи Армении. Скорее - наоборот. Чем больше шума, угроз, шантажа, тем более жесткой становится позиция Азербайджана. Уже неоднократно доказано, что Баку не поддается на шантаж и угрозы. Вспомним пресловутую 907-ю поправку. Ее принятие не заставило Баку идти на уступки армянам, но испортило отношения Соединенных Штатов с Азербайджаном. Евросоюз эту ошибку повторять не хочет, хотя лобби и Мириам Лексманн очень стараются.

В Европарламенте армянское лобби не является какой-то отдельной группой. Эту структуру диаспоре удалось скупить почти целиком. Поэтому голосования по антиазербайджанским инициативам там проходят быстро и без препятствий. В последние годы та же ситуация, кстати, сложилась в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Докладчик по Армении Лексманн осуждает Еврокомиссию, которая не пользуется имеющимися у нее рычагами для принуждения Азербайджана к выполнению тех или иных требований в интересах Армении. Лексманн уверена, что такие рычаги у ЕК имеются, ног структура не торопится их применить. А принятие решений (ах, как обидно) находится в компетенции Еврокомиссии. Европарламент же может только шуметь, голосовать и закидывать ЕК своими резолюциями. За что только армянство платит евродепутатам, не понятно.

Свел "фи" в адрес ЕК Лексманн выразила, отвечая на вопрос об осужденных в Азербайджане армянских преступниках. Постоянный докладчик считает, что Евросоюз просто обязан задействовать свои рычаги ради скорейшего освобождения этих "политзаключенных". И не только Евросоюз. Лоббистка очень надеется, что к давлению должны присоединиться и США, если уж их так волнуют отношения Армении и Азербайджана. ЕС и США должны выступить тут единым фронтом, уверена Лексманн.

Год назад Европарламент почти единогласно принял "срочную резолюцию под названием "Незаконные аресты и фиктивные судебные процессы Азербайджана над армянскими пленными, включая высших политических представителей Нагорного Карабаха". "За" это безобразие проголосовали 523 евродепутата, "против" были только 3, а 84 воздержались. Как видим, расходы армянства на этот документ были немалыми, однако в итоге он ничего не дал. Руководящие структуры Евросоюза не приняли его как руководство к действию. Наоборот, за это время новое руководство ЕС активно укрепляло отношения с Баку.

За прошедший год армянские преступники получили свои сроки, несмотря на истерию, организованную на деньги Рубена Варданяна. И то, что говорит в интервью армянскому СМИ Мириам Лексманн, это просто отчет о проделанной работе. Да, ничего не получилось, но она старалась, а старания тоже денег стоят.

Ничего не получается и в плане выполнения обещания добиться массового и безоговорочного возвращения армян в Карабах, который они совершенно добровольно покинули. По этому вопросу Европарламент принял массу резолюций, заявлений, обращений. Во всех этих документах содержалось требование наказать Азербайджан за "этнические чистки", прекратить с ним энергетическое сотрудничество и заставить открыть дорогу армянам, чтобы они могли жить в Карабахе так, как им вздумается - без выполнения "противоречащих их воле" условий. Противоречащими их воле условиями докладчик ЕП называет требования касательно принятия гражданства Азербайджана и другие условия, поставленные азербайджанской стороной. Эти требования абсолютно законны и полностью соответствуют международному праву. Никто не может заставить Азербайджан изменить свои условия. Кроме того, независимо от желания армянства, тема зеркального возвращения азербайджанцев в Армению существует, и Баку не позволит снять ее с повестки.

Лексманн все же надеется и требует от Евросоюза помочь армянам вернуться в Азербайджан, не выполняя условий Баку и ничего не говоря о возвращении азербайджанцев в Армению. Кроме того, ЕС, считает она, должен встать на защиту "армянского наследия", "поскольку это наше общее христианское наследие".

Жонглирование религиозным фактором это традиционный инструмент лобби. Это оружие пускается в ход, когда лобби понимает хлипкость всех прочих аргументов. Баку действует исключительно в рамках международного права, и попытки бить по нему какими-то конвенциями не дают результата. А вот действия Азербайджана, ликвидирующего нахалстрой времен оккупации, построены как раз на международном праве. Все мыслимые и немыслимые конвенции запрещают оккупанту застраивать и заселять оккупированные территории, возводить там свои культовые сооружения, пользоваться природными ресурсами этих территорий, разрушать оставшиеся в зоне оккупации памятники и святилища. После деоккупации, все, что было построено за годы оккупации, подлежит сносу. Это часть репараций, и никто не может запретить азербайджанской стороне зачищать свои земли от этого хлама.

Как бы не было многочисленно лобби, как бы не была щедра диаспора, армянству не удастся добиться претворения в жизнь требований, звучащих в резолюциях Европарламента и заявлениях лоббистов.

Мириам Лексманн поступает очень нечестно по отношению к армянам. Она дает им напрасные надежды. Это даже жестоко с ее стороны.