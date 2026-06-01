Dell выпустила конкурента MacBook Neo на Windows

Dell представила ноутбук XPS 13, который позиционируется как конкурент Apple MacBook Neo. Новинка ориентирована на студентов, офисных сотрудников и пользователей, которым требуется компактный и легкий компьютер для повседневных задач, сообщает Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство оснащено 13,4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 500 нит. Вес ноутбука составляет 1 кг, а толщина алюминиевого корпуса - 12,7 мм.

Новая модель предлагается в двух конфигурациях. Старшая версия получила процессор Intel Core Ultra 7 355 и 16 или 32 ГБ оперативной памяти, тогда как базовая модификация оснащена чипом Intel Core 5 320 и 8 или 16 ГБ ОЗУ. Во всех вариантах предусмотрены NVMe-накопители объемом от 256 ГБ до 1 ТБ и поддержка Wi-Fi 7.

Среди прочих характеристик Dell XPS 13 называют аккумулятор емкостью 52 Вт*ч, клавиатуру с подсветкой и ходом клавиш 0,8 мм, механический трекпад, а также веб-камеру разрешением 2 Мп с инфракрасным модулем для биометрической аутентификации.

Набор интерфейсов зависит от конфигурации: версия на базе Intel Core 5 320 оснащается двумя портами USB Type-C 3.2 Gen 2, а модификация с Core Ultra 7 355 получила два порта Thunderbolt 4.

Стоимость Dell XPS 13 начинается от $699, а для студентов в США предусмотрена скидка, снижающая цену базовой версии до $599.