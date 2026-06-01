Абид Малик рассказал о влиянии энергоперехода на развитие стран Центральной Азии

Энергетический переход в странах Центральной Азии и соседних регионах представляет собой не просто замену одного вида топлива другим, а глубокую трансформацию, затрагивающую вопросы энергетической безопасности, экономического роста и ответственности перед будущими поколениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент по Центральной Азии компании ACWA Power Абид Малик на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

По словам А. Малика, текущие инвестиции в возобновляемую энергетику в Центральной Азии, на Кавказе и в Турции стали возможны благодаря реформам, проводимым правительствами стран региона, а также активному участию международных финансовых институтов, включая Всемирный банк, IFC, ЕБРР, АБР и другие организации.

Он отметил, что пример Узбекистана демонстрирует значительный прогресс: компания ACWA Power начала работу в стране в 2020 году с первого проекта по газовой генерации, а сегодня портфель реализуемых и планируемых проектов превышает 11 ГВт с инвестициями около 20 млрд долларов США.

Говоря об Азербайджане, он сообщил о реализации ветрового проекта мощностью 240 МВт, а в Турции компания планирует развивать до 5 ГВт возобновляемых мощностей.

A.Малик подчеркнул, что ключевым фактором развития отрасли остаётся готовность государств к реформам и созданию благоприятных условий для инвестиций, а также необходимость более тесного взаимодействия между правительствами и финансовыми институтами.