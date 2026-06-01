Помощник Рубио находится с визитом в Азербайджане
Помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Калеб Орр прибыл с визитом в Азербайджан в рамках Бакинской энергетической недели.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный департамент США, он будет находиться в стране до 3 июня.
В рамках визита 2 июня Министерство экономики Азербайджана и Госдепартамент США проведут первый Азербайджано-американский экономический диалог. Мероприятие пройдет в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между двумя странами.
