Помощник Рубио находится с визитом в Азербайджане

Помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Калеб Орр прибыл с визитом в Азербайджан в рамках Бакинской энергетической недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный департамент США, он будет находиться в стране до 3 июня.

В рамках визита 2 июня Министерство экономики Азербайджана и Госдепартамент США проведут первый Азербайджано-американский экономический диалог. Мероприятие пройдет в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между двумя странами.