Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению соглашения, однако критика в его адрес со стороны политических оппонентов осложняет переговорный процесс.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Truth Social.
По словам Трампа, потенциальная сделка может быть выгодна как для США, так и для их партнеров. Вместе с тем он отметил, что постоянные заявления политиков о необходимости ускорить или замедлить действия, а также обсуждения возможного начала или предотвращения конфликта мешают ведению переговоров.
Трамп призвал "не вмешиваться и дать процессу идти своим ходом", добавив, что в итоге ситуация "разрешится положительно".
