Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению соглашения, однако критика в его адрес со стороны политических оппонентов осложняет переговорный процесс.

По словам Трампа, потенциальная сделка может быть выгодна как для США, так и для их партнеров. Вместе с тем он отметил, что постоянные заявления политиков о необходимости ускорить или замедлить действия, а также обсуждения возможного начала или предотвращения конфликта мешают ведению переговоров.

Трамп призвал "не вмешиваться и дать процессу идти своим ходом", добавив, что в итоге ситуация "разрешится положительно".