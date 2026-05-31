Сказочный городок Альберобелло

Сказочный город Альберобелло расположен в итальянской провинции Апулия.

Город знаменит своими белоснежными домами с коническими крышами, известными как трулли. Эти постройки возведены из известняка методом сухой кладки без использования цемента и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.