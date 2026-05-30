https://news.day.az/tourism/1838178.html AZAL возобновил рейсы по маршруту Гянджа-Санкт-Петербург Сезонные рейсы по маршруту Гянджа - Санкт-Петербург вновь появились в расписании Azerbaijan Airlines (AZAL). Как сообщили Day.Az в авиакомпании, первый самолет вылетел из Гянджи сегодня в 16:20 по местному времени. Частота выполнения рейсов составит один раз в неделю, по субботам.
AZAL возобновил рейсы по маршруту Гянджа-Санкт-Петербург
Сезонные рейсы по маршруту Гянджа - Санкт-Петербург вновь появились в расписании Azerbaijan Airlines (AZAL).
Как сообщили Day.Az в авиакомпании, первый самолет вылетел из Гянджи сегодня в 16:20 по местному времени. Частота выполнения рейсов составит один раз в неделю, по субботам.
Полеты между двумя городами ранее осуществлялись до завершения летнего сезона 2025 года, после чего были приостановлены.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре