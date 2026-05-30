AZAL возобновил рейсы по маршруту Гянджа-Санкт-Петербург

Сезонные рейсы по маршруту Гянджа - Санкт-Петербург вновь появились в расписании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как сообщили Day.Az в авиакомпании, первый самолет вылетел из Гянджи сегодня в 16:20 по местному времени. Частота выполнения рейсов составит один раз в неделю, по субботам.

Полеты между двумя городами ранее осуществлялись до завершения летнего сезона 2025 года, после чего были приостановлены.