Воспользуйтесь возможностью!

Гороскоп на сегодняшний день не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели. Звезды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Обычно в любви нет простых путей, однако к сегодняшнему дню это практически не относится. Самыми эффективными могут оказаться проверенные веками методы: цветы, шампанское, ресторан. Звезды сегодня нацелены не столько на романтику, сколько на конкретный результат. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить все точки над i., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды гороскопа обещают Овну отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Овен удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Овну сегодня дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Телец

Сегодня Тельцу будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Тельца позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа сегодня советуют Тельцу в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать "на автомате" или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Близнецы

Сегодня чуть ли не с самого утра Близнецов ожидает аврал. Им следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Близнецы в панике не начали хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Близнецам действовать стремительно, но без суеты. Все равно их энергии не хватит на все. А вот действуя последовательно и организовано, они, несомненно, придут к успеху!

Рак

Сегодня залогом успеха в делах Рака будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня - день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Рак действует преимущественно ему на нервы - что ж, почему бы и нет? Зато сегодня Рак не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания. Ну а если окружающим не нравятся его прямота и резкость, то сегодня это личные проблемы самих окружающих.

Лев

Сегодня Льва ожидает день, про какие обычно говорят: "Дело спорится". Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Лев вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен сегодня хорошо организовать свое время: второстепенные дела Лев отложит в сторону, а важные - спокойно решит в течение дня.

Дева

Сегодня Дева будет подобна Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Деву такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота - благодаря им, она способна сегодня побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: сегодня даже если Дева возьмется за три задачи сразу, она сумеет получить отличный результат! Единственное, о чем сегодня все-таки не стоит забывать - это дипломатичность.

Весы

Сегодня у Весов будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, они способны даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Весам сегодня использовать этот талант для того, чтобы изящно "разрулить" самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа сегодня советуют Скорпиону во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Скорпион не прогадает!

Стрелец

Сегодня Стрельцу в делах следует быть как можно внимательнее - особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоретически может ожидать подвох. День склоняет Стрельца к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Стрельцам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

Козерог

Сегодня Козерог, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп сегодня именно к этому и склоняет Козерога. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации - это обогатит Козерога новыми знаниями.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа дают Водолею парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Водолей - пылкий энтузиаст своего дела, сегодня ему лучше работать в автоматическом "конвейерном" режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. "Не усложняй!" - девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Водолея полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня - именно такой день.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Рыбы смогут без труда улаживать дела, на которые в другое время они потратили бы весь дар своего красноречия - причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Рыбы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой - и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.