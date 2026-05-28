МЧС обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в ряде районов прогнозируется периодическое усиление ветра, в отдельных местах - интенсивные осадки, кратковременные селевые потоки в некоторых горных реках, а также грозы с молниями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), с учетом прогнозируемых погодных условий ведомство вновь напоминает о правилах безопасности.

"Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не находиться рядом с электрическими столбами и проводами и под высокими деревьями.

Кроме того, учитывая, что сильный ветер осложняет тушение возможных пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов также следует учитывать, что выход в море в таких условиях запрещен.

Для защиты от возможных селевых потоков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется избегать опасных зон, а в случае угрозы - незамедлительно подниматься на возвышенности.

Также для защиты от ударов молнии следует отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном (включая стационарные и мобильные устройства, таксофоны и т. д.), не приближаться на открытой местности к линиям электропередачи, молниеотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, выбирать для укрытия по возможности низинные места, а при нахождении в автомобиле - остановиться, поднять стекла и переждать грозу.

Помните: пренебрежение правилами - угроза нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!" - заявили в ведомстве.