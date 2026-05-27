Новый газовый баланс Европы все больше зависит от Азербайджана

Автор: Акпер Новруз, Azernews

После кризиса в Персидском заливе многие страны пересмотрели подходы к энергетической безопасности и маршрутам поставок энергоресурсов. На этом фоне значение Азербайджана для Европы стало еще выше благодаря его географическому положению, действующей инфраструктуре и возможностям Южного газового коридора.

Наша страна способна предложить практические решения. К маю 2026 года состояние европейского газового рынка снова напомнило ситуацию 2022 года. Цена фьючерсов TTF держалась около 50 евро за мегаватт-час, что примерно на 38% выше показателя годом ранее и близко к шестинедельным максимумам. Давление на рынок усилили кризис вокруг Ормузского пролива, низкий уровень заполненности европейских газохранилищ и приближающееся прекращение закупок российского газа.

С 25 апреля уже вступил в силу запрет на импорт российского СПГ, а соглашения по трубопроводному газу должны быть прекращены к 17 июня. Полное эмбарго на российский газ должно вступить в силу в сентябре 2027 года.

В первом квартале 2026 года среди ведущих поставщиков газа в Европу были США, Россия, Норвегия, Алжир и Азербайджан. США вышли на первое место с поставками СПГ на сумму 4,8 млрд евро благодаря свободным мощностям LNG-терминалов и возможности быстро наращивать поставки. Россия, несмотря на снижение позиций, обеспечила поставки на 3,2 млрд евро. Норвегия сохранила стабильный уровень с показателем 2,74 млрд евро, Алжир - 2,65 млрд евро, а Азербайджан - 988 млн евро.

Эта структура поставок показывает разные траектории основных игроков. США быстрее других нарастили поставки благодаря избытку мощностей СПГ-инфраструктуры и возможности оперативно увеличивать производство. Норвегия остается стабильным поставщиком, но ее рост ограничен плато добычи. Алжир сохраняет устойчивые объемы по трубопроводным маршрутам в Италию и Испанию, однако политические риски ограничивают потенциал резкого расширения. Россия продолжает терять позиции из-за политического решения Европы снижать зависимость от российских энергоресурсов и из-за вступающих в силу ограничений.

На этом фоне у Азербайджана есть главное преимущество - не только действующие поставки, но и реальный ресурс для наращивания экспорта. У нас есть новые газовые ресурсы и инфраструктура, которую можно расширять. Поэтому интерес европейских стран к азербайджанскому газу является закономерным.

Важным элементом этой картины становятся глубокозалегающие пласты блока Азери-Чираг-Гюнешли. По оценкам, их запасы составляют около 4 трлн кубических футов газа. Первые объемы добычи в 2026 году могут быть относительно небольшими - около 100 млн кубометров, однако к 2028 году показатель может вырасти до 2 млрд кубометров в год.

В краткосрочной перспективе, в 2026-2027 годах, дополнительным источником роста могут стать именно глубокозалегающие пласты АЧГ. Новый газовый скважинный проект во втором квартале 2026 года должен дать около 100 млн кубометров газа в 2026 году, а к 2028 году объем может вырасти до 2 млрд кубометров в год. Первые объемы ожидаются в ближайшие недели, а коммерческий газ, вероятнее всего, будет направлен на экспортные рынки.

Еще одной опорой остается "Шахдениз", который уже обеспечивает стабильную производственную базу. Доходы SOFAZ от газа и конденсата по проекту "Шахдениз" в первом квартале 2026 года почти удвоились и достигли 359,6 млн манатов против 181,9 млн манатов годом ранее. При сохранении объемов эффект более высоких цен TTF должен проявиться в доходах с примерно шестимесячным лагом.

В среднесрочной перспективе, в 2028-2030 годах, ключевым фактором станет вторая фаза проекта "Абшерон". Окончательное инвестиционное решение по ней ожидается в июне 2026 года. Реализация второй фазы может добавить 4,5 млрд кубометров газа в год, ориентированных на экспортные рынки. При доказанных запасах более 300 млрд кубометров именно "Абшерон-2" рассматривается как основной драйвер выхода на экспортную цель свыше 20 млрд кубометров газа в год к 2030 году.

Отдельное значение имеет и вторая фаза расширения TAP. Для нее потребуются дополнительные компрессорные станции в Греции и Албании, а темпы реализации будут зависеть от рыночного теста и обязательств грузоотправителей. Чехия в лице CEZ и другие потенциальные покупатели уже ведут переговоры по долгосрочным контрактам, и именно спрос со стороны европейских клиентов будет определять скорость расширения маршрута.

Дополнительным вызовом для Европы остается уровень газохранилищ. В начале мая 2026 года они были заполнены лишь на 35,85%, тогда как перед зимним сезоном минимальный целевой показатель составляет 90%. Чтобы выйти на этот уровень, Европе необходимо за несколько месяцев резко увеличить закачку газа в хранилища. Сделать это будет сложно с учетом низких российских поставок, высоких цен на СПГ и повышенного спроса на электроэнергию.

Для Азербайджана эта ситуация создает возможность. Любые дополнительные объемы трубопроводного газа в период летней закачки имеют для Европы повышенную ценность. Главный вопрос теперь связан с тем, насколько быстро Азербайджан продвинет проект "Абшерон-2" и насколько оперативно будут согласованы долгосрочные контракты с европейскими покупателями для следующего этапа расширения TAP. Именно эти решения будут определять роль Баку в новой энергетической архитектуре Европы.