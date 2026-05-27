Китай поблагодарил Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провёл встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы министерства иностранных дел, в ходе встречи была выражена благодарность китайской стороне за организацию открытых дебатов в Совете Безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: уважение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, ориентированной на ООН", и подчеркнуто, что данная инициатива имеет особое значение в условиях современных глобальных вызовов.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы региональной безопасности. Китайская сторона выразила благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную при эвакуации граждан КНР из Ирана.

Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием отношений между Азербайджаном и Китаем, отметив, что высокий уровень политического диалога и основанное на взаимном доверии партнёрство в последние годы вышли на новый этап. В этом контексте было подчеркнуто, что установление в 2025 году отношений всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами сыграло важную роль в дальнейшем укреплении связей.

Было отмечено, что договорённости и подписанные документы в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Китай в 2025 году создали широкие возможности для расширения сотрудничества по различным направлениям. Также подчёркнуто, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, и этот юбилей придаст дополнительный импульс развитию двусторонних связей.

В ходе встречи была дана высокая оценка потенциалу расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, энергетической безопасности, зелёной энергетики, промышленности, цифровых инноваций, сельского хозяйства, науки, образования и гуманитарного взаимодействия. Отмечен вклад предприятий с китайскими инвестициями в экономическое сотрудничество. Подчёркнуто стратегическое значение совместных проектов в рамках развития Среднего коридора и Транскаспийского международного транспортного маршрута. Также было отмечено, что отмена визового режима между странами способствует активизации контактов между людьми.

Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, обменялись мнениями о перспективах совместной деятельности в ООН, СВМДА, Движении неприсоединения и других многосторонних платформах.

Было выражено удовлетворение активным участием китайской делегации в 13-й сессии Всемирного форума урбанизма, состоявшейся в Азербайджане в мае текущего года, и отмечено, что это участие внесло значительный вклад в развитие многостороннего сотрудничества.

Подчёркнута важность укрепления межлюдских связей, а также расширения программ обменов в сферах образования, культуры, туризма и молодёжи, что играет особую роль в развитии долгосрочного партнёрства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.