Грузия нарастила импорт природного газа из Азербайджана

В январе-марте текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 791 миллион кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 95,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный статистический комитет Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в стоимостном выражении вырос на 2,5 миллиона долларов, или на 2,7%, а в объемном выражении - на 82,2 миллиона кубометров (в тексте указано 82,2 тыс., однако, исходя из контекста 11,6%, корректнее 82,2 млн), или на 11,6%.

В целом, в январе-марте 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 6,257 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,883 миллиарда долларов США. Это на 322,4 миллиона долларов, или на 14,6% меньше в стоимостном выражении, и на 357,9 миллиона кубометров, или на 6,1% больше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в первом квартале 2026 года Азербайджан импортировал из одной страны - Исламской Республики Иран - 134,3 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 9,041 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа в Азербайджан из-за рубежа сократился в стоимостном выражении на 13,4 миллиона долларов, или в 2,5 раза, а в объемном выражении - на 11,3 миллиона кубометров, или на 7,8%.