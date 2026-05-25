Билеты на ж/д рейс Баку-Тбилиси-Баку стремительно раскупают
Из 8 400 билетов, выставленных на продажу по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, уже продано 70 процентов, что свидетельствует о высоком спросе на рейс.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"Наибольший уровень продаж зафиксирован на направлении Тбилиси-Баку", - добавили в ведомстве.
Отметим, что поезд, следующий из Баку в Тбилиси, сегодня прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 21:00. Регистрация пассажиров начнется в 22:00, а отправление поезда запланировано на 23:10.
