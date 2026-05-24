В дни работы WUF13 Ичеришехер превратился в яркую и красочную творческую площадку

В дни проведения 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) жемчужина столицы - Ичеришехер превратилась в великолепный культурно-развлекательный центр.

Как сообщили Day.Az в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", в рамках широкомасштабной программы, проходившей с 18 по 24 мая, на различных площадках cердца столицы Азербайджана были осуществлены интерактивные, инклюзивные и креативные проекты. Мероприятия вызвали большой интерес как у жителей города, так и у иностранных гостей.

С первых дней на площади Девичьей башни работала гастрономическая зона, организованная совместно Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Бюро по туризму Азербайджана, где были представлены образцы национальной кухни и проведены мастер-классы по приготовлению сладостей. В соответствии с градостроительной тематикой были изготовлены из тортов специально подготовленные модели Девичьей башни, "Пламенных башен" и других архитектурных символов.

Для детей были организованы специальные павильоны живописи и скульптуры. Большой интерес у посетителей вызвал проект Graffiti Jam, реализованный с участием художников.

21 мая в центре внимания гостей была выставка футуристических проектов "Дружелюбный город", представленная детьми в рамках проекта "Будущие архитекторы". Участники форума проявили большой интерес к креативным архитектурным композициям, подготовленным детьми в форме живых мольбертов.

Одновременно с этим, с 20 по 22 мая на площади Гоша Гала в рамках WUF13 была организована градостроительная ярмарка. Здесь прошла рекламная выставка-продажа продукции местных брендов. Кроме того, с 20 по 22 мая на площади Гоша Гала проходили концертные программы. В Парке бакинских ханов были проведены выставки-ярмарки традиционных ремесел в поддержку местных предпринимателей малого бизнеса, ярмарка продлилась до 24 мая. Также с 20 по 24 мая в зоне Game Urban на площади Девичьей Башни были организованы настольные игры, ставшие интерактивными развлечениями для гостей всех возрастов.

Сегодня близ Девичьей башни по случаю заключительного дня мероприятий состоится интерактивная программа для детей и взрослых под названием Circle Game.