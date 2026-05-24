Карабахские скакуны и азербайджанская национальная музыка вызвали интерес в Европе

Более 150 представителей Федерации конного спорта Азербайджана успешно приняли участие в престижном международном турнире CHIO Aachen, проходящем в Ахене (Германия) и считающемся одним из самых представительных мероприятий в мировом конном спорте.

Как сообщили Day.Az в Федерации конного спорта Азербайджана, проводимый с 1898 года CHIO Aachen, имеющий более чем вековую историю, называют "Уимблдоном конного спорта". В соревнованиях приняли участие представители ведущих стран мира и известные спортсмены, входящие в первую сотню мирового рейтинга.

Турнир проходил на арене Hauptstadion знаменитого комплекса Soers, рассчитанной на 40 тысяч зрителей.

Особое внимание зрителей привлекла специальная программа "Horse & Symphony", посвящённая тематике Джеймса Бонда. Выступление Военного оркестра Государственной пограничной службы Азербайджана совместно с оркестром CHIO Aachen сопровождалось аплодисментами публики и придало мероприятию особую атмосферу.

Большой интерес вызвали карабахские и дильбазские скакуны, отражающие древние традиции азербайджанского коневодства. Национальная музыка и культурные композиции были тепло встречены участниками и гостями турнира. Изящество, ловкость и эстетика карабахских и дильбазских лошадей стали яркой демонстрацией богатой конной культуры Азербайджана на международной арене.

Отметим, в Ахене пройдёт также Чемпионат мира FEI по конному спорту 2026. С этой точки зрения к CHIO Aachen приковано внимание мировой конноспортивной общественности, и участие здесь азербайджанской делегации рассматривается как ещё одно подтверждение растущего международного авторитета страны в сфере спорта и культуры.