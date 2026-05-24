МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети Х.

"Мы решительно осуждаем гнусный теракт, нацеленный на пассажирский поезд в пакистанском городе Кветта. Трагическая гибель невинных людей и большое число раненых в результате этого нападения вызывают глубокую скорбь. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и заявляем о нашей солидарности с братским народом и правительством Пакистана в этот трудный момент. Подобным терактам не может быть никакого оправдания, и они должны решительно отвергаться во всех их формах и проявлениях", - говорится в публикации МИД.

Ранее мы сообщали, что в Пакистане неизвестные подорвали пассажирский поезд.