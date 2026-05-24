В Пакистане неизвестные подорвали пассажирский поезд - ВИДЕО
В Пакистане при взрыве на железной дороге погибли 16 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, взрыв произошел на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак города Кветта в момент, когда через этот участок проходил пассажирский поезд.
