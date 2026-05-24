Apple установила новый исторический рекорд

Компания Apple впервые заняла первое место на мировом рынке смартфонов по объему поставок в первом квартале года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информация об этом следует из данных аналитической компании Counterpoint Research.

Производитель получил 21% мировых поставок и увеличил показатели на 9% в годовом выражении, несмотря на сокращение всего рынка смартфонов на 3%.

Samsung также получила 21% рынка, однако ее поставки практически не изменились по сравнению с прошлым годом. Далее расположились Xiaomi с долей 12%, Oppo - 10% и Vivo - 7%. При этом Xiaomi сократила поставки на 19%, Oppo - на 4%, а Vivo - на 2%.

Аналитики связывают успех Apple с устойчивым спросом на линейку iPhone 17, которая ранее заняла сразу три первых места в рейтинге самых продаваемых смартфонов мира. Глава компании Тим Кук также называл серию iPhone 17 самой популярной в истории Apple.

По оценке Counterpoint, важную роль сыграли эффективное управление цепочками поставок, рост продаж в Китае, а также способность компании сохранять премиальное позиционирование и защищать уровень прибыли. Это позволило Apple легче конкурентов справляться с продолжающимся дефицитом микросхем памяти.

Аналитики отмечают, что нехватка DRAM- и NAND-памяти продолжает влиять на рынок смартфонов, поскольку производители чипов все активнее перераспределяют мощности в пользу дата-центров и проектов в сфере искусственного интеллекта.

По прогнозам Counterpoint, дефицит может сохраняться вплоть до конца 2027 года.